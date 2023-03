Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 32-Jährige unterhielt eine Cannabisplantage bei einem Campingplatz. Die Folge: eine Bewährungsstrafe. Für einen weiteren Vorwurf fehlen Beweise.

Ein zufällige Beobachtung, gefolgt von einem anonymen Brief – so bekam die Polizei Wind von dem, was da im Wald in der Nähe eines Campingplatzes in den Rheinauen angebaut wurde. Versteckt