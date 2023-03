Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dominik Schrenk aus Hanhofen hatte schon immer Lust, die Welt zu sehen und reist deshalb morgen für elf Monate in die USA. Der 17-Jährige hat dafür ein Stipendium des Bundestags erhalten und ist gespannt auf die Erfahrungen, die er im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ machen kann. Auf seine Gastfamilie freut er sich ganz besonders.

Dominik Schrenk ist noch nie geflogen und wird wahrscheinlich aufgeregt sein, wenn er am Donnerstagvormittag am Frankfurter Flughafen in die Lufthansa-Maschine nach Chicago steigt. Von der