Wird Römerberg in seiner Entwicklung eingeschränkt, weil in Harthausen Neubaugebiete entstehen? Klingt komisch, könnte aber tatsächlich so kommen. Das sorgt östlich der B9 für Verstimmung. Dort befürchtet man wieder einmal, dass der Ort benachteiligt wird – als Folge der Fusion zur Verbandsgemeinde, aber auch wegen Entscheidungen der Regionalplanung.

Auslöser der aktuellen Diskussion sind die Harthausener Pläne für eine neue Kita mit angeschlossenem kleinem Neubaugebiet am östlichen Ortsrand. Das könnte