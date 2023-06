Bei den Mehrkampf-Meisterschaften des Turnverbandes Rheinland-Pfalz in Koblenz war der TV Thaleischweiler am Donnerstag stark vertreten. Peter Fremgen, zusammen mit Gerhard Müller Trainer des seit Jahren auch national stets sehr erfolgreichen TVT, freute sich über etliche Qualifikationen zu den deutschen Meisterschaften am 24. September in Dieburg.

Aber auch der TV Lemberg war mit vielen Athleten vor Ort und freute sich über die Rheinland-Pfalz-Titel von Layla-Loreen Karplak, Jana Walter und Sascha Karplak im Jahnkampf, der mit dem Boden und Stufenbarren Elemente aus dem Turnen sowie mit dem Sprint und Kugelstoßen Disziplinen aus der Leichtathletik und mit Schwimmen und Kunstspringen auch Elemente aus dem Wassersport verbindet.

Leo Wirth, der für Hermersberg startete, aber beim TVT mittrainiert, zeigte in seiner Klasse wieder seine Ausnahmestellung.

Nächste Herausforderung

Für einige Athleten des TV Thaleischweiler geht es bereits heute mit den Herausforderungen weiter: Ann-Sophie Becker, Jana Rohr, Leo Wirth und Daniel Lelle starten bei den deutschen Rasenkraftsport-Meisterschaften in Langenbrand.

Ergebnisse

TV Hauenstein

M18-19: Achtkampf: 2. Moritz Schumacher 82,502 Punkte

TB Hermersberg

M18-19: Schleuderball: 1. Leo Wirth 58,35m – Steinstoßen: 1. Leo Wirth 12,46m

TV Lemberg

W10-11: Jahn-Sechskampf: 3. Mara Bauer 47,804 Pkt., 4. Johanna Nußbaum 44,003 Pkt., 5. Mira Walter 43,275 Pkt.

W12-13: Jahn-Sechskampf: 1. Layla-Loreen Karplak 50,478 Pkt., 2. Romy Wüst 49,349 Pkt.

W14-15: Jahn-Schskampf: 1. Jana Walter 57,163 Pkt. – LA-Fünfkampf: 8. Nara Kobert 36,933 Pkt. – Schleuderballwurf: 6. Nara Kobert 28,44m

W16-17: Dt. Sechskampf: 2. Julia Podgorski 66,566 Pkt. – LA-Fünfkampf: 2. Stella Kobert 47,414 Pkt. – Schleuderballwurf: 2. Stella Kobert 36,51m

Männer: Steinstoßen: 3. Pascal Bender 7,57m

Frauen: Jahn-Neunkampf: 2. Anna-Lena Resch 80,558 Pkt.

Senioren: Schwimm-Fünfkampf: 1. Sascha Karplak 47,88 Pkt.

TV Pirmasens

M18-19: Dt. Achtkampf: 3. Silvian Teubert 79,700 Pkt.

TV Thaleischweiler

M10-11: Schlauderballwurf: 1. Jannis Brödel 29,17m

W10-11: LA-Fünfkampf: 1. Mia Tauras 38,11 Pkt. – Schleuderballwurf: 1. Mia Tauras 26,33m

W12-13: LA-Fünfkampf: 4. Amy Mongeau 38,987 Pkt.; 9. Lisa-Marie Ketzler 25,307 Pkt. – Schleuderballwurf: 3. Amy Mongeau 25,82m; 6. Lisa-Marie Ketzler 18,11m

M14-15: Schleuderballwurf: 2. Tim Brödel 35,35m; 3. Georg Matheis 33,41m

W14-15: LA-Fünfkampf: 3. Mariella Rung 45,741 Pkt. – Schleuderballwurf: 4. Mariella Rung 29,93m

W18-19: LA-Fünfkampf: 2. Leandra Weiß 48,867 Pkt.; 3. Paula Franz 43,31 Pkt. – Schleuderballwurf: 2. Johanna Steiber 35,03m; 4. Leandra Weiß 33,18m; 5. Paula Franz 30,74m – Steinstoßen: 1. Leandra Weiß 8,75m; 2. Johanna Steiber 7,32m; 3. Paula Franz 6,87m