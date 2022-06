Mit seinem Hüttenaufbauprogramm fördert der Bezirksverband Pfalz die Sanierung des Naturfreundehauses Niedersimten mit 33.000 Euro.

Dringend notwendig ist eine Komplettsanierung der Küche, was die Verlegung neuer Boden- und Wandfliesen, einen neuen Deckenanstrich und neue Küchengeräte einschließt. Außerdem müssen die Elektroleitungen sowie die Dunstabzugshaube erneuert werden. Auch die Theke im Gastraum muss vollständig ersetzt werden. Schließlich ist die Brandmeldeanlage auszutauschen, um neuen Standards gerecht zu werden.

Das Naturfreundehaus Niedersimten liegt im romantischen Gersbachtal und ist ein beliebter Ausflugsort. Von hier aus lassen sich zahlreiche Wanderungen ins Biosphärenreserverat Pfälzerwald-Nordvogesen unternehmen. „Das einzigartige Hüttennetz ist ein besonderes Merkmal in der Pfalz“, so Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder. Es sei aus touristischen Gründen wichtig, dass es erhalten bleibe, weshalb sich der Bezirksverband Pfalz an den Kosten der Erneuerungsmaßnahmen beteilige. Der Bezirksverband Pfalz stellt seit 2018 jährlich 100.000 Euro zur Verfügung, um bautechnische, hygienische und Brandschutzmängel an Hütten und Häusern im Biosphärenreservat Pfälzerwald und dem restlichen Teil der Pfalz zu beheben, da die Vereine die Sanierungen oft nicht allein aus eigenen Mitteln stemmen könnten.