Der neue Spielplatz an der Matzenbergschule ist mit einigen Monaten Verspätung fertig. Er soll den Schülern in den Pausen, aber auch als Unterrichtsraum dienen. Nachmittags jedoch steht er allen Kindern im Viertel offen. Neben Spielgeräten findet sich dort im Sommer was zum Naschen.

„Wir hatten eigentlich noch nie eine schöne Spielfläche hier an der Matzenbergschule“, bekannte Schulleiter Volker Koch. Der frühere Spielplatz in der Neugasse, den die Schule hätte nutzen können, sei verkommen gewesen und teilweise eine Gefahr für die Kinder. Nun gibt es einen neuen Spielplatz direkt neben der Matzenbergschule. Morgens ist er für die Schüler reserviert, nachmittags steht er auch anderen Kindern aus der Nachbarschaft offen. Ein Teil des Geländes wurde als grünes Klassenzimmer gestaltet und soll für den Unterricht im Freien genutzt werden.

Konrektorin Sandra Rubly erzählte, es sei ihr schwergefallen, sich das verfallene Areal neben der Schule mit zwei maroden Häusern als ordentlich angelegten Spielplatz auszumalen. Doch Planer André Jankwitz habe ihrer Vorstellungskraft auf die Sprünge geholfen. Der Leiter des Garten- und Friedhofsamts ließ die alten Häuser an der Ecke Neue Häfnersgasse und Winzler Straße abreißen, ihre Grundmauern – ebenso wie manche Treppen und Fensterbrüstungen – aber in den neuen Spielplatz integrieren. „Wir wollten nicht alles wegreißen“, sondern den Bewohnern des Viertels zeigen, dass der Bestand, in dem Fall die Sandsteinmauern, genutzt und und aufgewertet in die neuen Strukturen integriert wird, erklärte Jankwitz.

Haselnüsse und Felsenbirnen

„Ich finde, das ist großartig geworden“, sagte Oberbürgermeister Markus Zwick zufrieden. Er sieht den Bau des Spielplatzes als Teil der Aufwertung des Winzler Viertels, in einer Reihe mit dem Wohnprojekt PS: Patio, der neuen Kita in der Maria-Theresien-Straße, dem Quartiersbüro P11 sowie der Umgestaltung des Walter-Slodki-Platzes am Winzler Tor. Diese städtischen Maßnahmen hätten private Investoren angeregt, sich zu beteiligen, etwa indem alte Schuhfabriken umgenutzt wurden.

Eigentlich hätte der neue Spielplatz schon im vergangenen September fertig sein sollen. Jankwitz deutet Verzögerungen durch die Baufirma an. Da die Schüleranzahl an der Matzenbergschule steigt, baute dieselbe Firma nebenbei noch neun Container auf den Hof, die als zwei weitere Klassenräume fungieren.

Die Pflanzen auf dem Spielplatz sind entweder klimafest, wie Trompetenbäume und Bambus, sodass sie mit dem sonnigen Standort zurechtkommen, oder essbar: An Büschen und Sträuchern können sich die Kinder Johannisbeeren, Haselnüsse und Felsenbirnen holen.

Alle auf die große Schaukel

Neu für Pirmasens ist eine Tampenschaukel. Auf dem breiten Tau, das mit Seilen an vier Pfosten befestigt ist, kann gleich eine ganze Gruppe von Kindern schaukeln. Bei der Eröffnung am Montag fanden sich dort schnell die meisten Kinder zusammen. Wer nicht mehr aufs Tau passte, half beim Anschubsen, dann wurde getauscht. Auch manche Eltern waren gekommen und verfolgten die Veranstaltung von jenseits der Mauer. Denn ihre Kinder trugen mit Chorliedern wie dem umgedichteten Shanty „Wellerman“ zur Eröffnung bei.

154.000 Euro hat der Spielplatz gekostet, berichtete Bürgermeister Michael Maas. 90 Prozent wurden über das Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt“ finanziert.