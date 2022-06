Die Matzenbergschule platzt aus allen Nähten. Mit neun Containern soll als Sofortmaßnahme der Ansturm auf die Förderschule aufgefangen werden. 350.000 Euro kostet deren Miete und Installation, womit zwei neue Klassenräume entstehen.

Der Verwaltung konnte auf dem überhitzten Markt sogar noch ein vergleichsweise günstiges Angebot für die Container erhalten. Ein Unternehmen aus dem Landkreis Zwickau will die Container für 23 Monate zum Preis von 125.000 Euro liefern. Das war mit Abstand der günstigste Bieter und 31 Prozent billiger als die Kostenschätzung des Hochbauamtes. Der zweitgünstigste Bieter wollte fast 500.000 Euro. Die Preise für Container, die als Büro, Wohnung oder Schulsaal genutzt werden können, sind seit der Flüchtlingskrise 2015 in die Höhe geschossen und angesichts des Ukrainekriegs nochmal gestiegen. Insofern war Oberbürgermeister Markus Zwick recht zufrieden mit dem günstigen Angebot.

Die Container sollen im Schulhof direkt an der Winzler Straße in einem Riegel installiert und als eingeschossiger Bau zusammengefügt werden. Im Schulgebäude selbst konnte kein weiterer Raum gefunden werden. „Wir haben schon Funktionsräume zu Klassensälen umfunktioniert“, so Zwick in der Hauptausschusssitzung am Montag. Im Schulentwicklungsplan sei von deutlich weniger Schülern ausgegangen worden, als jetzt Anmeldungen eintrafen. Die einzelnen Klassen könnten nicht temporär vergrößert werden, da in Förderschulen wie am Matzenberg nur 15 Schüler pro Klasse zulässig sind, begründete Zwick die Investition.

Erst Miete, dann vielleicht Kauf

Die Anregung von Ratsmitglied Erich Weiss (CDU) Containermodule gleich zu kaufen, statt immer nur zu mieten, wies Bürgermeister Michael Maas zurück. Container zum Kauf seien erst in eineinhalb Jahren lieferbar. Aktuell seien nur Mietcontainer zu haben. Allerdings könnte die Stadt die Container am Ende der Mietzeit vielleicht kaufen. Ähnlich wurde mit den Containermodulen an der Berufsschule und Horebschule verfahren.

Die Matzenbergschule hatte im vergangenen Schuljahr 173 Schüler, die von 37 Lehrern und drei pädagogischen Fachkräften unterrichtet wurden. Wie groß die Schülerzahl aktuell ist und im kommenden Schuljahr sein wird, wurde im Hauptausschuss nicht mitgeteilt.

Hugo Ball war ein Matzenberg-Schüler

Die Schule ist eine Förderschule mit Schwerpunkt Lernen und Sprache. Die Schüler können in die Matzenbergschule gehen, wenn ein sonderpädagogisches Gutachten einen Förderbedarf festgestellt hat. Beim Förderschwerpunkt Sprache können die Schüler nach ein oder zwei Schuljahren auf eine normale Grundschule wechseln. Im Schwerpunkt Lernen wird direkt in der Schule der Schulabschluss gemacht und anschließend auf eine Berufsschule gewechselt.

Berühmtester Schüler der Matzenbergschule war im 19. Jahrhundert übrigens der Dadaismusbegründer Hugo Ball. Zu Balls Zeit war es jedoch keine Förderschule sondern eine reguläre Volksschule und hieß „Germania-Schule“.