Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schon über ein Jahr hält die Pandemie die Welt in Schach und macht etwas mit uns. Was genau, das haben wir Menschen aus der Südwestpfalz gefragt – verbunden mit der Bitte, Corona möglichst kompakt in einen Satz zu packen.

„Die Corona-Pandemie hat mir klar gezeigt, wie wertvoll Selbstverständlichkeiten sind, wie wenig wir diese bisher geschätzt haben und wie wichtig es ist, sie zurückzubekommen!“