Das Geld, was man in München für einen Quadratmeter Bauland zahlt, reicht in Pirmasens für rund 60 Quadratmeter. Der Blick in die Statistik verrät bei diesem Thema noch weitere interessante Details.

In der Bundesliga der Baulandpreise macht München keiner den Titel streitig: 3898 Euro kostete dort der Quadratmeter Bauland im Schnitt, wenn die vom Finanzamt bis Ende 2021 erfassten Käufe und Verkäufe zugrundegelegt werden. Fürs gleiche Geld gibt es in Pirmasens 61,1 Quadratmeter Bauland, wie die Regionaldatenbank Genesis als neuesten Wert ausweist. Denn hier zahlten Käuferinnen und Käufer nach ihren Meldungen ans Finanzamt rund 64 Euro pro Quadratmeter. Das ist Platz 301 in der bundesweiten Baulandpreis-Tabelle, unter 403 ausgewerteten kreisfreien Stadtstaaten, Städten und Landkreisen (wobei gilt: Je weiter hinten, desto niedriger der Quadratmeter-Preis).

Wenn es baureifes Land ist, liegt der Schnitt in München sogar bei fast 4700 Euro pro Quadratmeter. Am günstigsten kommen Bauherren derzeit im Kreis Altenburger Land an Baugrund: Für etwas über 14 Euro ist dort der Quadratmeter im Schnitt zu haben. Der bundesweite Schnitt liegt bei 149 Euro (Vorjahr: 146 Euro).

Zwei Drittel der Fläche gilt als Vegetation

Um Bauland auszuweisen, braucht es Fläche – Äcker und Wiesen klassischerweise. Schauen wir uns die aktuellen Zahlen an, dann hat Pirmasens eine Bodenfläche von 6135 Hektar: 1451 Hektar werden in der Flächennutzungsstatistik als Siedlungsfläche geführt. Weitere 517 Hektar fallen in die Rubrik Verkehr. Und für alles, was ansonsten bewachsen ist oder landwirtschaftlich genutzt wird, heißt der Oberbegriff Vegetation. Darunter fallen 4132 Hektar oder rund 67 Prozent der Fläche von Pirmasens. So gesehen wäre also noch Fläche da.

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis errechnet sich aus Grundstücksgeschäften. Basis der hier genannten Durchschnittswerte sind die Daten, die zur Berechnung der Grunderwerbsteuer ans Finanzamt gemeldet werden. Damit wissen wir, dass 2021 in Rheinland-Pfalz exakt 5958 baureife Grundstücke verkauft wurden. Dazu kamen 1410 Verkäufe mit Bauerwartungsland. Wird nichts verkauft, gibt’s dafür auch keine Zahlen. Aber weil die Kommunen Grundsteuer wollen, gibt es Menschen, die schätzen: Wer wissen will, was sein Grundstück im Prinzip wert ist, kann auf die Werte des örtlich zuständigen Gutachterausschusses zurückgreifen.

Für Pirmasens wurden Folgendes gemeldet: 47 Baugrundstücke wurden hier verkauft, darunter 39 baureife Grundstücke. Dort kostete der Quadratmeter auf Euro und Cent gerechnet im Schnitt 86,91 Euro. Das waren 3,83 Euro weniger als im Jahr davor. Daraus ergibt sich als Umsatz für Grundstücksgeschäfte mit baureifen oder bebauten Grundstücken 2,61 Millionen Euro (Vorjahr: 2,05 Millionen Euro). Andere Baulandarten brachten 2021 acht Geschäfte mit einem Umsatzvolumen von 0,46 Millionen Euro (Vorjahr: 7/0,41 Millionen).