Am Friedenskreuz am Eisweiher findet am Freitag, 26. April, um 17.30 Uhr, ein ökumenischer Gottesdienst statt. Er ist international.

Das Friedenskreuz gilt als Zeichen der Dankbarkeit für die deutsch-französische Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. 1954 wurde das erste Holzkreuz bei einem Treffen von 5000 Jugendlichen auf dem Ruhefelsen errichtet und 1989 erneuert. Analog zur Tradition stammen auch die beiden Holzbalken wieder aus Wäldern in Lothringen und der Südwestpfalz. Das Kreuz ist fast zwölf Meter hoch und 25 Zentner schwer. Die Inschrift auf dem Querbalken lautet „Gottes Reich geht über alle Grenzen“.

Der Gottesdienst wird von französischen und deutschen Dekanen der beiden großen Konfessionen, Eric Schneider und Patrick Gebel sowie Johannes Pioth und Ralph Krieger, gestaltet. Im Anschluss sind Begegnungen bei einem kleinen Imbiss im Pfarrzentrum St. Elisabeth, Unterer Sommerwaldweg 44, geplant. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Gelände am Eisweiher und anschließend am Pfarrzentrum St. Elisabeth und der Kreisverwaltung Südwestpfalz.