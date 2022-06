Die kleine Villa in der Landauer Straße gehörte einst zu den schönsten Häusern in der Stadt. Nach langen Jahren des Leerstands hat sich nun ein neuer Besitzer gefunden, der das Haus saniert. Die Bauarbeiten haben schon begonnen.

Es dürfte kaum noch jemand an die Rettung des um die Jahrhundertwende erbauten Hauses in der Landauer Straße 26 geglaubt haben. Lange Jahre stand das schmucke Gebäude leer, Obdachlose und Tauben trieben sich in dem Haus rum. Das Dach war undicht und eine Eingangstür fiel praktisch in das Haus rein. Die Stadtverwaltung sah sich 2016 zum Handeln gezwungen und stützte den Balkon des Gebäudes mit massiven Stahlstützen ab. Der damalige Eigentümer habe trotz mehrmaliger Aufforderung keine Sicherungsmaßnahmen getroffen, informierte die Pressestelle der Stadtverwaltung. Weitere Maßnahmen von seiten der Verwaltung seien nicht nötig gewesen, so Maximilian Zwick, Pressesprecher der Stadtverwaltung.

Vor wenigen Wochen nun wurde der Balkon mit Holzplatten eingehaust, was jedoch nicht von der Stadtverwaltung veranlasst worden sei, wie Zwick betont. Der neue Eigentümer war bereits aktiv geworden und hatte die Balkonbrüstung damit gesichert. Im Innern laufen inzwischen die Sanierungsarbeiten des Anwesens, zu dem neben dem Haus an der Landauer Straße noch ein Werkstattbereich in der Simter Straße gehört. Das Gebäude soll von Grund auf saniert werden und anschließend vermietet, informiert ein für das Gebäude Verantwortlicher. Der abgestützte Balkon soll dabei ebenso erhalten werden, wie die Sandsteinskulpturen in der Fassade.