Wer ein spannendes Topspiel erwartet hatte, wurde enttäuscht. In der 2. Tischtennis-Pfalzliga West gewann Spitzenreiter TTC Dahn gegen den bis dato auf Rang drei liegenden TTC Nünschweiler II im Eiltempo mit 9:0.

Am kommenden Samstag können die nun 28:0 Punkte aufweisenden Wasgaustädter mit einem Sieg im viertletzten Saisonspiel bei der SG Hochspeyer bereits die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die 1. Pfalzliga feiern. „Nünschweiler trat stark ersatzgeschwächt an, aber wir hatten auch schon das Hinspiel mit 9:2 gewonnen“, sagte dazu Dahns Mannschaftsführer Berthold Ehrhart. Sieben Matches gingen in drei Sätzen an den Gastgeber, nur Andy Halinski (gegen den früheren Oberliga-Defensivkünstler Dietmar Lang) und Christoph Harmutter (gegen Fred Carbon) gaben einen Satz ab.

Die ehemalige Zweitligaspielerin Claudia Brubach und ihr Ehemann, der vierfache Saarlandmeister und in Dahn praktizierende Allgemeinmediziner Christoph Brubach, fertigten im Doppel Rüdiger Lang und Fred Carbon mit 11:1, 11:4 und 11:1 ab. In nur 70 Minuten war das gesamte Mannschaftsspiel vorbei.