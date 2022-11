Die Bühne des Dahner Otfried-von-Weißenburg-Theaters bebte am Donnerstagabend, als die australische Stepptänzer-Gruppe The Tap Pack ihre elegante, rasante und amüsante Bühnenshow zum Besten gab.

Die fünf smarten Jungs aus Down Under verstanden es, das Publikum zu begeistern. Zum Auftakt wirbelten sie schon direkt über die Bühne, durch und über ihre wandelbare Bar-Kulisse. Mit Nat King Coles „Straighten Up And Fly Right“ sowie Frank Sinatras „They Can’t Take That Away From Me“ hatten sie das Dahner Publikum im Nu mitgerissen. Innerhalb kurzer Zeit klatschten die Besucher begeistert mit. Bei dem Song „Wonderwall“ wurde die Bar im Hintergrund kurzerhand zur Treppe.

Dass einige Reihen im Saal leer geblieben waren, war zwar schade, störte aber letztlich niemanden. Und die Moderation durchweg in Englisch war am ehesten für die älteren Zuschauer etwas schwierig. Die Showformation machte ihren Vorbildern des legendären Rat Pack jedenfalls alle Ehre. Sie lieferten modernen Stepptanz mit viel Power und humorvollem Flair und den live gesungenen Hits von der Swing-Ära bis hin zu eigenen Interpretationen, etwa von Ed Sheerans „Thinking Out Loud“ und dem Phil-Collins-Klassiker „In The Air Tonight“. Energiegeladen, explosiv und mit einer Ladung bodenständigem Sex-Appeal tanzten, sangen und scherzten die australischen Gentlemen, ob solo, zu zweit zu dritt, zu viert oder alle fünf gleichzeitig. Eine absolut überzeugende und vielfältige Performance.

In London, Sydney und Dahn

The Tap Pack feierte schon große Erfolge mit mehrwöchigen Platzierungen im weltbekannten Opernhaus in Sydney und im legendären Sadler’s Wells in London. In Deutschland waren sie bereits im ZDF-Fernsehgarten und im Tipi am Kanzleramt in Berlin zu sehen. Ein würdiger Abschluss für die diesjährigen Dahner Sommerspiele.