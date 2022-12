Das neue Tempo-30-Konzept ist nicht ganz so schlüssig, wie es verkauft wird.

Mit der Vorlage des Tempo-30-Konzepts wollte die Stadtspitze Ruhe in die Bevölkerung bringen. Immer mehr Anwohner wünschen sich Geschwindigkeitsbeschränkungen auch in Hauptverkehrsstraßen. Das jetzt vorgelegte Konzept ist an einigen Stellen nicht ganz so konsequent, wie behauptet wird. Die Windsberger Straße könnte ebenso wie die komplette Bottenbacher Straße als Durchgangsstraße gewertet werden. Dort könnte man weiterhin 50 Stundenkilometer erlauben. Warum reine Wohnstraßen wie die Güterbahnhofstraße oder Am Sommerwald, Am Häusel und der Adolf-Ludwig-Ring nicht auf 30 Stundenkilometer beschränkt werden, liegt wohl weniger an der Straßenverkehrsordnung als an den Wünschen einflussreicher Anwohner. Da hätte die Stadt die Geschwindigkeit in der ein oder anderen Straße noch begrenzen können.