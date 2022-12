Schon nächstes Jahr kommen im Stadtgebiet Dutzende neue Tempo-30-Zonen dazu. Das Konzept klammert alle Hauptverkehrsstraßen aus, ist aber oft widersprüchlich: Mal werden Gewerbegebiete zur 30er Zone, mal dürfen reine Wohnstraßen weiter mit 50 Stundenkilometern befahren werden.

In den Vororten soll es mit der flächendeckenden Ausweisung von Tempo-30-Zonen losgehen. Windsberg und Erlenbrunn sind mit Ausnahme der Haupterschließungsstraße schon komplette 30er Zonen. Nicht alle Wohnstraßen werden auf 30 Stundenkilometer abgebremst wie in Niedersimten. Dort wird außer der Lothringer Straße alles zur 30er Zone, wobei auf die Kunzeckstraße verzichtet wird. Die sei so steil und eng, da lohne ein Tempo-30-Schild nicht, meinte die zuständige Sachgebietsleiterin Manuela Schneider.

Den großen Einschnitt werden die Hengsberger erleben, die bisher keine 30er Zone hatten und künftig mit Ausnahme der Fehrbacher Straße komplett runtergebremst werden. Sogar das Gewerbegebiet im Dellbrunnen wird zur 30er Zone.

In Fehrbach wird sich hingegen nicht viel ändern, da bereits so gut wie alles eine Tempo-30-Zone ist. Gersbach wird mit Ausnahme der Rotmühlstraße komplett zur 30er Zone, selbst die Windsberger Straße darf bald nicht schneller befahren werden, und auch im Gewerbegebiet gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Rennstrecken werden beruhigt

In Winzeln war zuletzt die Bottenbacher Straße von der Gersbacher Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Vinningen strittig. Im neuen Konzept ist nun auch dieser Teil eine 30er Zone, womit nur noch die Gersbacher und ein kleiner Teil der Bottenbacher Straße bei 50 Stundenkilometern bleiben.

Die in den 70er Jahren großzügig ausgebauten Erschließungsstraßen auf der Ruhbank und am Sommerwald bleiben eine 50er Zone. Beckenhofer Straße, Adolf-Ludwig-Ring sowie Am Häusel und Am Sommerwald werden nicht abgebremst. Mit Ausnahme kurzer Abschnitte vor Schulen, Kindergärten und Pflegeheimen, die jetzt schon auf 30 Stundenkilometer beschränkt sind.

Im Schachen gilt künftig fast überall Tempo 30. Nur ein kleiner Teil der Schachenstraße von der Gasstraße bis zur Albrechtstraße bleibt bei 50 Stundenkilometern, ebenso die Güterbahnhofstraße, obwohl dies eine reine Wohnstraße ist.

Neue 30er Zonen wird es auf der Husterhöhe an der Hanitzhalde und in Schwanen- sowie Glockenstraße geben. Daran angrenzend wird das Viertel zwischen Zweibrücker und verlängerter Turnstraße mit der Bismarckstraße sowie deren Seitenstraßen komplett auf 30 beschränkt. Das betrifft auch den Teil der Turnstraße zwischen Gärtner- und verlängerter Turnstraße sowie die gesamte Tunnelstraße.

Am Horeb ist bereits fast alles eine 30er Zone. Die wenigen nicht auf 30 abgebremsten Straßen kommen mit Ausnahme von Horeb- und Herzogstraße jetzt dazu. Wobei hier die kurzen Stücke mit Geschwindigkeitsbegrenzung vor Schulen und Kitas bleiben werden.

20er Zonen in Winzeln

Spannend wird es im Winzler Viertel in Bezug auf die Akzeptanz: Dort sollen beliebte Rennstrecken wie Kronen- und Kronprinzenstraße zur 30er Zone werden. Nur die Durchgangsstraßen wie Kaiser-, Blocksberg-, Winzler sowie Adler- und Bitscher Straße bleiben bei 50 Stundenkilometern. Im Winzler Viertel wird es zudem die ersten 20er Zonen geben. Die Alte Winzler Straße, Am Naturheil sowie die Verlängerung von Waisenhaus- und Adam-Müller-Straße dürfen künftig nur noch mit 20 Stundenkilometern befahren werden. Eine weitere 20er Zone gibt es am Innweg.

Das Gewerbegebiet Erlenteich bleibt komplett eine 50er Zone, während der Kirchberg, der bisher weitgehend von Tempo-30-Schildern verschont blieb, mit zwei Ausnahmen nun auch zu einer großen 30er Zone werden soll. Nur Kirchbergstraße und Berliner Ring bleiben ausgenommen, und hier bleibt es auch bei den kurzen 30er Straßenstücken vor Schulen und Pflegeheimen.