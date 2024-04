Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie man einen Wettkampf im „fortgeschrittenen“ Alter von 28 Jahren absolviert, gleichzeitig eine Gruppe Nachwuchsturnerinnen coacht und zudem noch in der Organisation der Gaumeisterschaften im Gerätturnen aushilft, das hat Lena Dausmann am Wochenende erfahren. In Dahn gab es nach zwei Tagen erfreuliche Erkenntnisse.

Die Turnerin Lena Dausmann vom TV Lemberg war die dienstälteste Teilnehmerin im Vierkampf und hat die meiste Zeit des Wochenendes in der Sporthalle des Dahner Schulzentrums verbracht. Am Samstag