Am 3. März wurde ein Abgeordnetenantrag für eine Impfpflicht ab 18 Jahren im Bundestag eingebracht. Mit unterzeichnet hat ihn die Pirmasenser SPD-Abgeordnete Angelika Glöckner, die es für vertretbar hält, jetzt der kleinen Gruppe von Impfgegner etwas zuzumuten. Bisher hätten in der Pandemie vor allem die Kinder oder Firmen in wirtschaftlicher Hinsicht Einschränkungen hinnehmen müssen.

„Einfach habe ich es mir nicht gemacht“, betont Glöckner. Bei der Vorbereitung des Gesetzentwurfs sei sie in Arbeitsgruppen und an fraktionsoffenen Abenden beteiligt