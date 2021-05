Auch und gerade in der Corona-Krise greifen Pirmasenser zu einem guten Buch. Wer nicht kaufen will oder kann, findet eine Auswahl in der Bücherzelle in der Bahnhofstraße. Das Angebot wird gut angenommen.

Die Büchertauschbörse in der zum Bücherschrank umfunktionierten Telefonzelle spiegelt den Geist der Zeit. Lesen ist angesagt, aber ausmisten auch. „Immer wenn ich vorbeikomme, guckt jemand nach Büchern da drin“, erzählt Büchereileiterin Ulrike Weil und freut sich, dass den Pirmasensern das „Lesen für den guten Zweck“-Angebot in der Bahnhofstraße immer noch so gut gefällt. Allerdings würden manchmal in der Zelle ganze Bücherkisten abgeladen. Eins rein, eins raus, das fände die Bibliothekarin optimal.

Cafés, Kneipen und Restaurants sind nach wie vor geschlossen, bieten maximal einen Liefer- oder Abholservice an. Corona zwingt die Pirmasenser, die Freizeit anders zu gestalten. So mancher kommt derzeit wieder auf das Buch. Und: Viele Leseratten holen sich den Stoff offensichtlich aus der von den Lions initiierten Bücherzelle. Von Max Frischs „Tagebücher“ über Petra Reskis „Mafia“-Buch über Paten, Pizzerien und falschen Priestern bis hin zu leichter Kost von Rosamunde Pilcher – alles ist im Angebot. „Eine Zeit lang war es richtig gut“, lobt Büchereileiterin Ulrike Weil, die es liebt, wenn Ordnung in der Zelle herrscht.

Doch dann begann ein anderer Trend der Pirmasenser: Das große Aussortieren brach los. Auf einmal war die Zelle vollgestopft mit Büchern. „Manchmal sitzen echt Stapel auf dem Boden, Kartons werden dort abgeladen“, erzählt Weil, die die Zelle immer wieder aufräumt, aussortiert und attraktiv gestaltet. Das bedeutet: Interessierte müssen sehen, was im Angebot ist, findet sie. Deswegen muss sie Bücher auch mal aussortieren. 30, 40 Exemplare reinstellen. Nein, dafür sei die Zelle nicht gedacht. „Diese Spender meinen es zu gut“, erklärt Weil, die sich ehrenamtlich für die Zelle engagiert. In solch einem Fall, sei sie gezwungen, Platz zu schaffen. Etwas anderes mache keinen Sinn. Überholte Computerbücher und fleckige Werke, sortiert sie aus. Die landen in der blauen Tonne. Auch Readers-Digest-Hefte, die sich früher größter Beliebtheit erfreuten, seien heute nicht mehr angesagt. Und: Wenn sie ein Buch zum fünften Mal sieht, holt sie es auch raus. Die gehen dann nicht mehr weg, sagt Weil. Das habe sich inzwischen rausgestellt.

Sie selbst hat sich noch nie was rausgenommen, auch wenn sie mancher Titel inspiriert. „Ich habe zu viele Bücher auf dem Tisch“, sagt Weil, die Bücher nicht nur liest, sondern auch Literaturbesprechungen schreibt. Reingestellt habe sie privat immer wieder mal ein Buch, und zwar nigelnagelneue. „Die sind immer gleich weg“, weiß die Büchereileiterin aus Erfahrung. Neue Bücher, aber auch Krimis seien der Hit. Aber auch Kinderbücher seien letztens drin gewesen. Aber auch die seien sofort weggegangen, freut sich Weil über die Fluktuation. Denn dass in der Pirmasenser Bücherzelle stets attraktive Bücher auf den nächsten Leser warten, ist der Bibliothekarin wichtig.