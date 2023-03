Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach langen Stillstand wird nun fleißig gebaut an der Villa Hahnenruhe in der Lemberger Straße 200. Überall werkeln Bauarbeiter im und um das alte Haus auf Hochtouren, natürlich mit Abstand. Sogar Bauherr Victor Melzer legt Hand an und auch Freunde unterstützen ihn bei der Arbeit, wie er berichtet.

Aktuelles Ziel ist, das neue Dach noch vor dem Winter fertig zu stellen sowie die nötigsten Fassadenarbeiten abzuschließen. Der Innenausbau soll dann zügig im nächsten Jahr