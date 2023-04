Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Fehrbach soll es wieder stinken. Die Klärschlammtrocknung kann es aber nicht gewesen sein. Die Anlage steht seit Monaten still und das wird sich laut Betreiber Manfred Schenk nicht so schnell ändern. Möglicherweise beschert der Regen den Fehrbachern diesmal unangenehme Gerüche.

Fehrbacher Bürger meldeten sich bei der RHEINPFALZ und berichteten von Gestank, der ihrer Ansicht nach von der Klärschlammtrocknung stammen müsste. Vor Ort ist an der Anlage allerdings