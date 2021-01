Schnee und Glätte haben am Mittwochvormittag dem Verkehr überall im Landkreis Probleme bereitet. Besonders an den Steigungen der B270 blieben Laster stecken und behinderten die Nachkommenden.

Ein Unfall auf der B270 nahe Waldfischbach-Burgalben in Richtung Steinalben – wo die Straße zweispurig wird – behinderte den Verkehr. Zwei Lastwagen standen quer, ein dritter hielt dahinter. Nach Auskunft der Polizei war die Straßenmeisterei schnell vor Ort. Andere Autos kamen immerhin auf einer Spur durch. Wer vorbeifuhr, kam nur eine kurze Strecke weiter, an der Steigung vor der Abzweigung nach Schopp, in fast die gleiche Situation. Auch hier hatte ein Lkw den Aufstieg nicht geschafft. Ein anderer Laster blieb an der Steigung in der Stichstraße in Höhmühlbach hängen – was nicht zum ersten Mal passierte.

Ein 51-Jähriger war vormittags auf der K18 von Herschberg in Richtung Thaleischweiler-Fröschen unterwegs. Sein Auto kam ins Rutschen und von der Fahrbahn ab. Die Insassen blieben unverletzt, der Schaden ist gering, teilte die Polizei mit. Der Wagen musste allerdings mit einem Traktor aus dem Graben gezogen werden.

In der Weselberger Hauptstraße kam ein 19-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls in Schleudern und stieß gegen einen geparkten Wagen. Hier beträgt der Schaden an den beiden Fahrzeugen laut Polizeibericht rund 1000 Euro.

Ein 42-Jähriger bog mit seinem Wagen in Waldfischbach-Burgalben aus der Straße Im Gefähr in die Straße In der Schorbach ein, missachtete dabei die Vorfahrt eines anderen Fahrers und stieß mit dessen Auto zusammen. Auch diesen Unfall führt die Polizei auf die Schneeglätte zurück, weil der Verursacher beim Beschleunigen ins Rutschen kam. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, der Schaden beträgt etwa 9000 Euro. Obwohl der Winterdienst im Einsatz war, entspannte sich die Lage erst, als der Schneefall nachließ, berichtet die Polizei.