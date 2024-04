Offenbar entwendet wurde ein Geldbeutel am Donnerstag kurz nach 10 Ur in einem Kleidergeschäft in der Maximilianstraße. Laut Polizeibericht hatten dort eine 61-jährige Frau ihre Einkäufe getätigt und bezahlt. Als sie jedoch den Laden verließ, entdeckte sie, dass ihr Geldbeutel fehlte. Verdächtige Beobachtungen hatte sie zuvor keine gemacht. Die Polizei gehe von einem Diebstahl aus, melden die Beamten. In dem pinken, länglichen Portemonnaie hätten sich persönliche Dokumente, Bankkarten sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag befunden. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.