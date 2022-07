Am Samstag, 9. Juli, findet eine Sammlung von Problemmüll statt. Die Abgabe von Schadstoffen erfolgt im Drive-In-Verfahren am Schadstoffmobil.

Das Spezialfahrzeug steuert drei Stationen an: Von 9 bis 12 Uhr steht es am Meßplatz, Ecke Fahnen-/Marienstraße. Zur besseren Regulierung des Anlieferverkehrs, ist die Einfahrt auf das Gelände nur an der Ecke Fahnen-/Blocksbergstraße möglich. Von 13.30 bis 14.30 Uhr hält das Schadstoffmobil in Winzeln (Parkplatz Ecke Molkenbrunner-/Wasserturmstraße) und von 15 bis 16 Uhr ist es im Winzler Viertel zu finden, Parkplatz Ecke Rupprecht-/Adam-Müller-Straße. Bei der Sammlung werden haushaltsübliche Mengen gefährlicher Haushaltsabfälle kostenfrei angenommen. Dazu gehören zum Beispiel Reste von Putzmitteln, flüssiges Speiseöl, Pflanzenschutzmittel, lösungsmittelhaltige Spezialfarben und Lacke sowie andere Haushalts-Chemikalien. Die Abfälle sind unvermischt, in fest verschlossenen Behältern und wenn möglich in der Originalverpackung anzuliefern.