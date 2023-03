Die Aufkündigung der großen Koalition im Kreistag durch die CDU war das bestimmende politische Thema der vergangenen beiden Wochen. Ganz so überraschend sei das Aus nicht gekommen, innerhalb der CDU sei diese Entscheidung auf Zustimmung gestoßen, sagt Philipp Andreas, der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Pirmasens-Land aus Hilst „Wir tragen das selbstverständlich mit. Und auch die Mitglieder stehen hinter der Kreistagsfraktion.“ Andreas bezieht dabei die Eindrücke ein, die er am Donnerstag bei der Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Thaleischweiler-Wallhalben gewonnen hat. Andreas die Berichterstattung in den Medien über das Aus der großen Koalition als „sehr einseitig“. Er sei „schockiert, auf welcher Ebene das gemacht wurde“, bemerkt er. Sowohl Landrätin Susanne Ganster als auch der Kreisvorsitzende Christof Reichert seien „sehr persönlich angegriffen worden“. Sie würden für eine Entscheidung verantwortlich gemacht, die aus der Mitte der Fraktion getroffen worden sei. In einem offenen Brief forderte die Kreistagsfraktion der CDU am Freitag, der „neuen Konstellation im Kreistag Südwestpfalz eine Chance zu geben. Wir stehen voll und ganz hinter unserer Landrätin und der Fraktionsspitze. Es ist nun an der Zeit, mit Vorurteilen, Interpretationen und Hetze aufzuhören.“

