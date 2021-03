Die Streaming-Reihe „Pirmasens live“ neigt sich ihrem Ende entgegen. Ob es eine Fortsetzung gibt, wie im Januar vom Beigeordneten Denis Clauer angedeutet, steht noch nicht fest. Drei Termine stehen noch aus.

Am Freitag steht in Zusammenarbeit mit der Mozartgesellschaft das Konzert mit Julian Steckel, Sharon Kam und Paul Rivinius auf dem Programm. Am Samstag folgt die Hauensteiner Band RockXn und am Sonntag lesen die Schauspielerin Barbara Auer und der Poet Christian Maintz humoristische Lyrik.

Die Band RockXn hat bereits im vergangenen Jahr unter Corona-Bedingungen beim Pirmasenser „Sommerintermezzo“ vor der Alten Post für ein ausverkauftes Konzert gesorgt. Und dass lokale Bands auch beim Online-Publikum gut ankommen, haben in den vergangenen Wochen bereits die Split Point Group, und die Rocking Tones und die Bixi Chicks bewiesen. Obwohl ihr Jazz eher ein Sparten-Publikum anzieht, ist in den zwei Monaten seit der Live-Übertragung das Konzert auf Youtube 1931 Mal aufgerufen worden, das der Rocking Tones vor einer Woche bereits 1761 Mal und das zwei Wochen zurückliegende Konzert der Bixi Chicks sogar 4124 Mal. Ein Wert, den RockXn mit ihren Hit-Interpretationen von Crosby, Stills, Nash & Young oder den Eagles übertreffen kann.

Das Streaming-Finale sollte am Ostersamstag ein Konzert der Gentle Jackets, einer weiteren lokalen Band um den Sänger Ralf Maxstadt sein. Das ist allerdings um eine Woche auf Samstag, 10. April verschoben worden.

Infos

Alle Veranstaltungen werden ab 19 Uhr live übertragen. Der virtuelle Besuch in der Pirmasenser Festhalle via www.pirmasens.de/live ist kostenfrei.