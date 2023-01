Vor einer Woche schlug der Hund eines Wanderers auf dem Rodalber Felsenwanderweg an. Der Wanderer, der dort häufig mit seinem Hund entlang geht, bemerkte aber nichts. Da der Hund am Freitagmorgen beim Spaziergang erneut an der gleichen Stelle anschlug, leuchtete der Mann mit der Handylampe in das am Wanderweg verlaufende Rohr und entdeckte dort eine Katze, die sich nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien konnte. Sie steckte mit dem Kopf im Rohr fest. Daraufhin wurde die Tierrettung Saarpfalz in Contwig verständigt. Den Tierrettern gelang es nach über zwei Stunden, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Dadurch konnte ein aufwendiger Einsatz der Feuerwehr, die das Rohr hätte freilegen müssen, vermieden werden. Da das Tier fast unverletzt war, wurde es direkt nach seiner Rettung in Freiheit entlassen.