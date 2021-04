178 Ja-Stimmen, eine Enthaltung, keine Nein-Stimme: Mit diesem Ergebnis ist Reiner Ehrgott (55) am Samstag zum Vorsitzenden des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken gewählt worden. Der 55-jährige Erlenbrunner ist der Nachfolger von Edgar Wallitt, der im September aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Der Kreisvorsitzende gehört qua Amt dem Präsidium des Südwestdeutschen Fußball-Verbands an. Der erste Online-Kreistag befürwortete zudem den gemeinsamen Antrag der VB Zweibrücken und des SV Ixheim, die Bestimmungen für Spielgemeinschaften zu ändern. Der Antrag wird daher beim Verbandstag am 3. Juli behandelt.