Für das Projekt „Kunst aus Pirmasens“ im Herbst sind Kreativschaffende eingeladen, zwischen dem 22. Oktober und dem 6. November ihre Werke in den Räumen der Alten Post einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Bewerben können sich laut Pressemitteilung der Stadt bildende Künstler, die in Pirmasens ihre Wurzeln haben oder in der Siebenhügelstadt heimisch geworden sind. Ob Bilder, Zeichnungen, Fotos, Skulpturen oder textile Objekte: Das Spektrum der Arbeiten darf vielfältig sein. Die Einladung richtet sich außerdem an Musiker, die mit ihren Beiträgen das geplante Rahmenprogramm bereichern möchten. Ergänzend zur Ausstellung im Forum Alte Post sind Kreativschaffende auch dazu aufgerufen, ihre Ateliers für Besucher zu öffnen.

Maximal drei Objekte

Interessierte, die einen Beitrag zum Projekt beisteuern wollen, werden gebeten, sich bis spätestens 15. September mit dem Team der Alten Post in Verbindung zu setzen. Bildende Künstler können maximal drei Objekte zur Ausstellung anmelden. Dies kann entweder per E-Mail an altepost@pirmasens.de oder postalisch geschehen: Forum Alte Post, Stichwort „Kunst aus Pirmasens“, Poststraße 2, 66954 Pirmasens. Die Ausstellungsmacher bitten um eine kurze Objektbeschreibung (Werkstoff, Maße, gegebenenfalls Gewicht) sowie dazugehörige Fotos. Gebeten wird außerdem um Hinweise zu den Öffnungszeiten der offenen Ateliers, den dort gezeigten Werken sowie möglichen Programmpunkten.