Peter Mrosik investiert in Pirmasens. Der Besitzer des Profine-Werkes in der Zweibrücker Straße hat in der Nähe der ehemaligen Schuhfabrik Ohr ein weiteres Gebäude gekauft, dessen Glanzzeiten mit der Schuhindustrie verbunden sind. In den nächsten Jahren sollen in dem innenstadtnahen Bereich rund 100 Wohnungen entstehen.

