Peter Mrosik investiert in Pirmasens. Der Besitzer des Profine-Werkes in der Zweibrücker Straße hat neben der Schuhfabrik Ohr ein weiteres Gebäude gekauft, dessen Glanzzeiten mit der Schuhindustrie verbunden sind. In den nächsten Jahren sollen rund 100 Wohnungen entstehen.

In der Zweibrücker Straße hatte einst der Lederhändler Schmenger seinen Firmensitz. Das Areal samt der angrenzenden Villa hat Peter Mrosik kürzlich erworben, wie der Unternehmer