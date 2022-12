Profine-Chef Peter Mrosik ist immer für eine Überraschung gut. Die Stadt kann sich freuen, dass er hier weiter investiert

Als Mrosik die Profine GmbH vor zehn Jahren übernommen hatte, wurde er in Pirmasens mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet. Viele fürchteten damals, dass der Investor das Werk in der Zweibrücker Straße in Heuschreckenmanier baldmöglichst abstößt. Aber das Gegenteil ist der Fall.

Bei der Mega-Feier zum 125. Jubiläum von Kömmerling hat er sich im Sommer klar zum Standort Pirmasens bekannt. Seine Investition in Wohnimmobilien unterstreicht das. Warum sollte ein Unternehmer investieren, wenn er der Stadt schon bald den Rücken kehren wollte?

Mrosik glaubt an eine Zukunft der Firma Profine in Pirmasens. Die Stadt profitiert davon enorm. Das Unternehmen ist nicht nur der größte industrielle Arbeitgeber, sondern hat auch noch einen Besitzer, der sich finanziell in der Region engagiert.