An die großen Flohmärkte mit über 100 Ausstellern auf dem früheren Helmitin-Gelände konnte Andreas Seibert bei der ersten Auflage des Kunst- und Krempelmarkts in der Schäferstraße nicht anknüpfen. Organisator und Aussteller waren dennoch zufrieden.

Gerade mal 30 Aussteller hatten sich am Samstag bei strahlendem Sonnenschein auf der Fläche des früheren Busbahnhofs eingefunden und lockten ein paar hundert Besucher an. Das hatte Seibert viel größer geplant und auf 80 Aussteller für die Premiere in der Innenstadt gehofft. Das stürmische Wetter am Vortag habe wohl viele davon abgehalten, ihren Wagen für Pirmasens vorzubereiten, schätzt Seibert, der sich davon nicht entmutigen lassen will.

Es bleibe dabei, dass jetzt jeden zweiten Samstag im Monat der Kunst- und Krempelmarkt zwischen Schäfer- und Wiesenstraße stattfinden wird, betont der Flohmarktorganisator. Die Lage sei ideal mit dem vielen Verkehr in der Schäferstraße und dem großen Parkgelände am Wedebrunnen. „Wir werden gesehen und haben Platz“, meint Seibert. Im Fall von sehr viel Zuspruch sei ihm sogar die Grünfläche auf der anderen Seite der Schäferstraße inklusive des dortigen Parkstreifens zugesagt worden. „Wir sind top zufrieden“, war Seibert am Samstag guter Dinge.

Keine Perspektive in der Zweibrücker Straße

Mit Flohmärkten hatte der Pirmasenser noch während der Pandemie in der Zweibrücker Straße auf den Verkehrsflächen des früheren Helmitin-Geländes begonnen. Bis zu 1000 Besucher zogen die Flohmärkte dort an. Der größte Markt wurde von 120 Ausstellern bestückt. Seibert sieht in der Zweibrücker Straße jedoch keine Perspektive für die Weiterentwicklung, da abzusehen sei, dass der Investor mit Bauarbeiten beginnt, die einen Flohmarkt unmöglich machen. Deshalb einigte sich Seibert mit der Stadt auf einen Umzug in die Innenstadt.

Neuer Platz ist gut erreichbar

Der Atmosphäre auf dem Helmitin-Gelände mit dem neuen Biergarten trauert Angelika Sahin noch ein bisschen nach. Den neuen Standort findet sie aber auch gut zur Präsentation ihrer Waren. „Das ist auf jeden Fall ausbaufähig“, so Sahin, die am Samstag das sonnige Wetter genoss. „Die Sonne lacht und wir lachen mit“, meinte die Pirmasenserin. Ihr Kollege Christoph Krob, der in der Schillerstraße eine Trödelhalle betreibt, war am Samstag angetan von dem neuen Standort. Für die erste Auflage sei es gut angesichts des schlimmen Wetters vom Vortag, so Krob. Der neue Platz sei schön zentral gelegen und auch für Pirmasenser gut zu erreichen, die nicht unbedingt ein Auto haben, was in der Zweibrücker Straße ein Manko gewesen sei, findet Krob.

Benefiz-Flohmarkt für Tierschutz

Den nächsten Flohmarkt hat Seibert am Samstag gleich mitbeworben. Es soll ein Benefizmarkt auf dem unteren Messegelände vor dem Eingang des Impfzentrums werden. Seibert hat das Material der Flohmärkte von Tierheim und „Menschen für Tiere“ übernommen und wird es zugunsten der beiden Tierschutzvereine auf dem Benefizmarkt am 1. und 2. April anbieten. Sachspenden, die bisher an die Tierschützer gingen, werden nun von Seibert entgegen genommen.

Kontakt

Andreas Seibert ist unter Telefon 015753621008 zu erreichen.