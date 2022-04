Am Donnerstagabend musste die Pirmasenser Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz in einen Supermarkt ausrücken. Im Kaufland in der Wiesenstraße ging es hoch her. Gegen 21.30 Uhr hatten Mitarbeiter die Beamten alarmiert. Der Grund: Im Geschäft gab es einen lautstarken Streit zwischen mehreren Familienangehörigen. Der Streit schaukelte sich so hoch, dass sogar mit Schokoladentafeln geworfen wurde. Die Polizei konnte die Streithähne nach eigenen Angaben wieder beruhigen.