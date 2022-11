Sophie Bastian ist weiter in Top-Form. Die 19-Jährige aus Bruchweiler, die eine Woche zuvor bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften vier Bestzeiten aufgestellt hatte, glänzte auch beim Schwimmfest in Grünstadt.

Beim Schwimmfest im Cabriobad Leiningerland qualifizierten sich auf den 100-Meter-Strecken (Schmetterling, Rücken, Brust, Freistil und Lagen) die sechs Schnellsten fürs Finale. Sophie Bastian vom SV Blau-Weiß Pirmasens schaffte es in alle Finals, unterbot ihre Vorlaufzeiten und schlug stets als Erste an.

Die 19-Jährige aus Bruchweiler war eine Woche zuvor die einzige Teilnehmerin aus der Pfalz bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in der Wuppertaler Schwimmoper gewesen. In sechs Disziplinen hatte sie sich qualifiziert, viermal verbesserte sie ihre persönlichen Bestzeiten. Ihre 26,29 Sekunden über 50 Meter Freistil sind zudem neuer Rekord für den Südwestdeutschen Schwimmverband. Ihre beste Platzierung bei der DM war Rang 18 über 50 Meter Brust in 32,84 Sekunden.

Blau-Weiß-Trainerin Semmet sehr zufrieden

Beim zweitägigen Schwimmfest in Grünstadt vertraten insgesamt 14 Sportler den SV Blau-Weiß Pirmasens. Mit dem dritten Platz in der Wertung um den Swen-Mannschaftspreis hinter dem gastgebenden Schwimmclub Delphin Grünstadt und dem SC Le Dauphin Ettelbruck sei sie „sehr zufrieden“, merkte Trainerin Mirjam Semmet an.

Der 15-jährige Yannick Dräger vom SV Blau-Weiß erreichte über 100 m Rücken, 100 m Lagen, 100 m Freistil und 100 m Schmetterling jeweils das Finale der sechs schnellsten Schwimmer. Dort siegte er über 100 m Schmetterling als jüngster Finalist in neuer persönlicher Bestzeit (1:03,07 Minute). In hervorragender Form zeigte sich auch sein ebenfalls 15-jähriger Vereinskollege Alexander Walter, der sich über 100 m Rücken einen Start im Finale sicherte und dort den vierten Platz belegte.

Die zehnjährige Leonie Gieser war in ihrem Jahrgang nicht zu schlagen. Sie landete bei sechs Starts immer auf Rang eins. Erste Plätze erreichten auch Stella Dubois (11), Amelie Gieser, Leni Herrmann (12) und Emilie Seither (13).