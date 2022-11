Sie gelten als verschwiegen und von ihren Ritualen dringt nur wenig an die Öffentlichkeit: Die Rede ist von den Freimaurern. Die Pirmasenser Gruppe des Männerbundes lädt für Freitag, 25. November, zu einem offenen Treffen, zu dem auch Frauen kommen dürfen.

Das Logenhaus der hiesigen Gruppe befindet sich auf der Ruhbank in einer ehemaligen Schuhfabrik an der Ecke Beckenhofer Straße/Sengelsbergstraße. Regelmäßig kommen dort die Mitglieder der Freimaurerloge „Zur Treue am Berge Horeb“ zusammen. Normalerweise sind diese Treffen ganz und gar nicht öffentlich. Am Freitag soll das jedoch anders sein.

Der Dichter Gotthold Ephraim Lessing hat im 18. Jahrhundert das Stück „Ernst und Falk. Gespräche für Freimaurer“ verfasst. In diesem Werk geht es – der Name verrät es – um die Freimaurerei. Lessing war selbst Freimaurer. In Frankfurt trägt eine Loge bis heute seinen Namen.

Am Freitag soll eine moderne Version von Lessings Werk präsentiert werden. Unter anderem soll die Sprache etwas zeitgemäßer sein und eine Frau wird eine Rolle übernehmen. Eine der Hauptpersonen des Stücks ist selbst Freimaurer und versucht, seiner Arbeitskollegin klarzumachen, was es mit der Freimaurerei auf sich hat. Mit der Inszenierung sollen die Besucher in lockerer Atmosphäre über die Bruderschaft und ihre Ziele informiert werden.

In Pirmasens können die Freimaurer auf eine lange Geschichte zurückblicken. „Zur brennenden Granate“ hieß die erste Loge, die 1778 von Stadtgründer und Landgraf Ludwig IX. gegründet wurde. Sie gehörte zu einer der ersten Logen in Deutschland. Allerdings schlief sie nach dem Tod des Landgrafen wieder ein. 1923 wurde dann die bis heute existierende Loge „Zur Treue am Berge Horeb“ gegründet. Zwar ruhte die Arbeit in der NS-Zeit, aber schon 1947 ging es in Pirmasens wieder weiter. Die Stadt stand damals unter französischer Verwaltung. Der französische Stadtkommandant war wohl ebenfalls Freimaurer.

Normalerweise treffen sich die 23 Mitglieder freitags im Logenhaus. Interessierte und Gäste sind nur zu bestimmten Terminen zugelassen. Allerdings werden am kommenden Freitag Räume innerhalb des Gebäudes gezeigt, die sonst nur Freimaurern vorbehalten sind.

An der Spitze des Pirmasenser Männerbundes steht der Südpfälzer Ralf Marckert. Er trägt den Titel Meister vom Stuhl. Im kommenden Jahr feiert die hiesige Gruppe ihr 100-jähriges Bestehen. Das Jubiläum nehmen die Freimaurer zum Anlass, um die Öffentlichkeit zu suchen. So luden sie etwa im Sommer erstmals zu einem Pressegespräch ein, um über sich und ihre sonst verborgene Arbeit zu informieren. Die Veranstaltung am kommenden Freitag soll ebenfalls dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und Interessierte für die Freimaurerei zu begeistern.

Info