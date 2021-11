Das Impfzentrum in der Pirmasenser Messe wird wieder geöffnet. Oberbürgermeister Markus Zwick hat mit dem Krankenhaus vereinbart, die Trägerschaft für das Impfzentrum zu übernehmen. Im Krankenhaus selbst wollte die Geschäftsführung die Impfungen nicht vornehmen, da dort die Situation wieder zu angespannt sei, wie Zwick am Montag im Stadtrat ausführte. Am Montag habe dann auch das Land die Erlaubnis gegeben, das Impfzentrum wieder zu öffnen. Die Details der Abrechnung und Organisation müssten noch geregelt werden. Die Räume seien so vorbereitet, dass praktisch sofort wieder geöffnet werden könne, so Zwick.

Stefanie Eyrisch (CDU) forderte im Stadtrat, dass die Trägerschaft nicht beim Krankenhaus bleiben könne, das schon genug zu tun habe. Ins gleiche Horn stieß Gerhard Hussong (SPD), der die Finanzierung über das Land wie zuvor geregelt sehen will. An welchem Tag das Impfzentrum wieder öffnen wird, konnte Zwick am Montag nicht sagen.

Zuletzt hatten Kommunalpolitiker und Landtagsabgeordnete der Region eine Wiederöffnung gefordert. Am Sonntag hatte Landrätin Susanne Ganster angekündigt, notfalls das Impfzentrum in Eigenregie zu öffnen, wenn das Land das nicht tut.