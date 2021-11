Angesichts der steigenden Nachfrage nach Impfungen gegen das Coronavirus lassen der Kreis Südwestpfalz und die Stadt Pirmasens überprüfen, wie das Pirmasenser Impfzentrum in Eigenregie wieder aufgemacht werden kann. Damit reagieren sie auf die Entscheidung des Landes von Freitag, nur einige der geschlossenen Impfzentren wieder zu öffnen. Die Südwestpfalz ist nicht darunter; dort ist auch kein zusätzliches stationäres Angebot geplant. Sie habe kein Verständnis dafür, dass das Land nicht alle Impfzentren wieder in Betrieb nehme, so Landrätin Susanne Ganster mit Blick auf die teilweise langen Warteschlangen vor den Impfbussen. Mit dem DRK Südwestpfalz habe sie daher vereinbart, dass der Impfbus im Landkreis möglichst an Dorfgemeinschaftshäusern Station machen soll, wo die Wartenden nicht in Kälte und Regen ausharren müssten. Weiterhin solle das Land der Südwestpfalz mehr Termine der zusätzlich eingesetzten Impfbusse zuteilen. Denn die größere Anzahl Älterer gegenüber anderen Regionen erfordere auch mehr Booster-Impfungen.