Berufskleidung und Arbeitsschutz – diesem Angebot hat sich die Firma MR Safety verschrieben. Firmenchef Rainer Maus kommt aus der Branche und hat vor wenigen Monaten den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt.

Irgendwie hat alles gepasst, berichtet Rainer Maus: Zum 30. November hat das in Pirmasens bekannte und über Jahrzehnte etablierte Unternehmen Bekleidung Kupper nach 33 Jahren seine Ladentür in der Winzler Straße geschlossen. Am Tag darauf öffnete Maus sein Geschäft in der Arnulfstraße. Natürlich war das kein Zufall.

Der 56-Jährige, der in Vinningen lebt, kannte Stefan Kupper schon länger, weil er als Vertreter für Sicherheitsschuhe regelmäßig bei ihm war. Als Kupper ihm erzählte, dass er sein Unternehmen aufgeben wolle, kam Maus ins Nachdenken. Er entschied sich dafür, seinen Beruf im Außendienst aufzugeben und das Unternehmen MR Safety zu gründen.

Räume von Ring übernommen

Die passenden Räume fand er im ehemaligen Vertriebsbüro der Firma Ring, etwas versteckt in der Arnulfstraße 4. Maus legt Wert darauf, dass er nicht der Nachfolger von Kupper sei, sondern ein unabhängiges Unternehmen gegründet habe – wenngleich viele ehemalige Kupper-Kunden nun zu ihm kämen, auch Teile der Waren und Lieferanten des etablierten Betriebs habe er übernommen.

200 Quadratmeter groß ist der Verkaufsraum. Maus berichtet, zu ihm kämen sowohl Arbeiter, denen die Sohle ihres Schuhs abgefallen ist, als auch Firmenkunden, die ihre komplette Belegschaft ausrüsten. Maus bietet Berufskleidung unter anderem für die Bereiche Gastronomie, Pflege und Handwerk. Wer auf großem Fuß lebt, findet bei Maus Arbeitsschuhe bis zur Größe 58. Das erste Vierteljahr sei gut gelaufen, erzählt Maus. „Ich bin zufrieden und lerne jeden Tag dazu.“