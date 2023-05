Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit etwa 30 Jahren gibt es Kupper Berufsbekleidung in der Winzler Straße 54. Seitdem hat sich in dem Geschäft viel gewandelt. Warum Inhaber Stefan Kupper selbst nach so langer Zeit noch begeistert von seinem Beruf ist, erklärt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Berufsbekleidung gibt es bei Stefan Kupper in allen Farben, Größen und Formen. Ob Handwerk, Industrie, Gastronomie oder spezielle Kleidung für Starkstromelektriker: Für all diese