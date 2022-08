Wegen einer kurzfristigen Erkrankung müssen Father & Son für das geplante Pirmasenser Konzert am 4. August passen. Einspringen wird mit 3 of Us ein hochklassiger Ersatz.

3 of Us ist ein Projekt des Pirmasenser Musikers Klaus Reiter mit oft wechselnden Gastmusikern. Für den Auftritt bei Kuchems Musiksommer kommen Katrin Seibert (Gesang), Thomas Schneider (Gesang und Gitarre) sowie Lokalmatador Reiter an Gitarre und Gesang.

Die beiden Erstgenannten haben mit Two Young zudem ein eigenes Duo am Start, das schon seit einigen Jahren im Raum Zweibrücken/St. Wendel auftritt. Seibert verfügt über eine markante Rockstimme und versteht es, den Songs ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Ihr kongenialer Partner Thomas Schneider ist ein erfahrener sowie versierter Gitarrist, der ebenfalls über eine ausdrucksstarke Stimme verfügt. Klaus Reiter schließlich ist ein erfahrener Musiker, der für die beliebte Unplugged-Reihe „Park Song“ verantwortlich zeichnet und auch immer wieder mit anderen Musikern zusammenarbeitet.

Die Formation besticht durch exzellenten Satzgesang und sicheres Zusammenspiel. 3 of Us kopieren die Songs nicht einfach, sondern passen sie ihrer Besetzung und ihrem musikalischen Stil an. Auf der Songliste für den Neufferpark finden sich beispielsweise Songs von den Beatles, Crosby, Stills & Nash, Simon & Garfunkel, Dusty Springfield, Creedence Clearwater Revival, Mamas & The Papas, Bee Gees, Cat Stevens, Eric Clapton, John Denver, Janis Joplin, Tracy Chapman, Eurythmics, Cindy Lauper, Paul Carrack und Amy Winehouse.

Info

3 of Us, Kuchems Musiksommer, Donnerstag, 4. August, 19 Uhr, Neufferpark. Der Eintritt ist frei (Hutsammlung). Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in Kuchems Brauhaus, Schlossstraße 44, statt.