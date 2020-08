„Trotz Corona: Der Lesesommer ist ein Dauerbrenner “, freut sich Ulrike Weil, Leiterin der Stadtbücherei Pirmasens. Nach ihren Angaben haben sich bisher 283 Kinder zwischen sechs und 16 Jahren angemeldet. Wer will, kann noch einsteigen.

Das sind laut Weil zehn mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. „Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen ein tolles Zwischenergebnis“, findet sie. Vor dem Hintergrund der Pandemie findet die größte Sommerferien-Aktion in Rheinland-Pfalz erstmals fast ausschließlich digital statt.

Die Stadtbücherei Pirmasens ist nach den Angaben der Stadt zum zwölften Mal in Folge Partner der Leseförderaktion. Anmeldungen sind laut Ulrike Weil auch weiterhin möglich. Mädchen und Jungen haben bis zum 22. August Zeit, drei Bücher zu lesen sowie Fragen zum Inhalt der Werke zu beantworten. Das sind die Voraussetzungen, um erfolgreich an der Aktion Lesesommer teilzunehmen, die Kinder zum Lesen animieren will.

700 neue Bücher und viele Preise warten auf die jungen Leser

Knapp 700 Neuerscheinungen hat die Stadtbücherei Pirmasens nach eigenen Angaben für den Lesesommer angeschafft, auf die nur Clubmitglieder Zugriff haben. Wer sich für den Lesesommer anmeldet, bekommt einen Club-Ausweis. Die Buchbewertungen können auf der Internetseite www.lesesommer.de über einen Online-Buchtipp, über einen Fragebogen, unter der Handynummer 0172/4288934 oder per E-Mail an stadtbuecherei@pirmasens.de abgegeben werden. Außerdem ist es möglich, eine Buchszene zu malen und einzureichen. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, auch diejenigen zur Teilnahme und zum Bücherlesen zu motivieren, die nicht viel oder nicht gerne lesen“, erläutert Weil das Konzept, das den Nachwuchs anregen soll, die Nase zwischen zwei Buchdeckel zu stecken.

Die fleißigen Leser erhalten eine Urkunde, die ihre Leistung bestätigt und die bei vielen Schulen mit einem Vermerk im Zeugnis belohnt wird. Außerdem winken den eifrigsten Lesern Sachpreise, die es beim großen Finale im Rahmen einer Tombola zu gewinnen gibt.

311 Kinder schafften 246.868 Seiten

Finanzielle Hilfe bekommt Ulrike Weil, die seit zwei Jahrzehnten an der Spitze der Stadtbücherei Pirmasens steht, zum wiederholten Mal von der Kinder- und Jugendstiftung Rainer Jochum. „Die Kreativität, die durch das Lesen entsteht, ist ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Kinder“, begründet die Vorsitzende Heike Jochum ihr Engagement für den Lesesommer.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich 311 Kinder zwischen sechs und 16 Jahren am Lesesommer. Die jungen Pirmasenser verschlangen in den acht Wochen der Aktion unterm Strich 2006 Bücher beziehungsweise 246.868 Seiten. Die Grundschulen stellten mit mehr als der Hälfte der Teilnehmer die größte Gruppe, gefolgt von den Gymnasien.

Info: Auskunft und Anmeldung in der Stadtbücherei, Dankelsbachstraße 19, Pirmasens. Telefon: 06331/842359; www.pirmasens.de/buecherei.