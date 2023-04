Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In eine bunte Märchenwelt entführte die Kölner Kammeroper 400 Operettenfans am Mittwoch. Das „Land des Lächelns“ war musikalisch ein Volltreffer, inhaltlich nicht immer.

Viel Bühnennebel waberte am Mittwoch in der Pirmasenser Festhalle, aber das operettenerfahrene Publikum wusste sowieso, worum es ging und dass die Geschichte in Österreich begann.