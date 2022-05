Bei den Olympischen Spielen in Tokio startete bereits eine deutsche 4x400-Meter-Mixedstaffel, einen Deutschen Meister gab es in der neuen Disziplin bis diesen Sonntag noch nicht. Silber bei der Premiere ging auch an einen Südwestpfälzer.

Die gemischte 4x400-Meter-Staffel – zwei Frauen und zwei Männer bilden ein Team – ist eine neue olympische Disziplin, in der am Sonntag im Stadion des TSV Schott Mainz erstmals ein Deutscher Meister ermittelt wurde. Der aus der Sickingerhöh-Gemeinde Saalstadt stammende Jonas Klein gehörte dabei zum Quartett des TSV Bayer Leverkusen, das hinter dem TSV Sindelfingen in 3:27,40 Minuten Silber gewann.

Top-Zeiten über 100 und 200 m

16 Staffeln bewarben sich um den Titel. Klein, Sportstudent in Köln, war der Startläufer. Seine genaue Zeit für die Stadionrunde wurde nicht gemessen, „dürfte aber zwischen 48,0 und 48,5 Sekunden liegen“, sagt sein Vater, der beim TV Lemberg als Leichtathletik-Trainer tätige Klaus Klein. Sein 23-jähriger Sohn hatte tags zuvor noch bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim seine Bestzeit über 200 Meter um 19 Hundertstelsekunden auf 21,63 Sekunden verbessert. Seine 100-Meter-Zeit von 10,58 Sekunden zählt nicht als neuer persönlicher Rekord, da der Rückenwind zu stark war.

Jonas Klein (Nummer 367) übergibt den Staffelstab an Rebekka Babilon. Rechts daneben die siegreiche Sindelfinger Staffel mit der Deutschen Meisterin über 400 m Hürden, Carolina Krafzik. Foto: Klaus Klein

Ob Jonas Klein über 100, 200 oder 400 Meter bei den deutschen Meisterschaften vom 23. bis 26. Juni im Berliner Olympiastadion starten wird, ist noch offen. Klaus Klein: „Ziemlich sicher wird er aber mit der 4x100-Meter-Staffel von Bayer Leverkusen dabei sein.“

Familientreffen

Die Langstaffel-DM in Mainz war auch ein Familientreffen, denn Jonas Kleins 18-jähriger Bruder Lars hatte sich mit zwei Vereinskollegen vom TV Lemberg als einzige Staffel aus Rheinland-Pfalz für den nationalen Titelkampf über 3x1000 Meter qualifiziert. Nach dem Startschuss entschlossen auf Position zwei eingereiht, musste Startläufer Nils Raab nach und nach die Konkurrenz vorbeiziehen lassen. Mit am Ende schweren Beinen übergab der 20-jährige Contwiger den Staffelstab an Lars Klein. Durch einen gelungenen Wechsel konnten die Südwestpfälzer einen Platz gutmachen, aber trotz eines schnellen Laufs schaffte es der Saalstadter nicht, Anschluss ans Feld herzustellen.

„Jeder muss sein eigenes Rennen machen und die volle Strecke Anschlag laufen. Taktische Spielereien gibt es im Staffelrennen nur ganz selten“, weiß Trainer Klaus Klein. Viele mitgereiste Fans unterstützten die Lemberger Staffel lautstark, aber auch Schlussläufer Alexander Köhler konnte nicht verhindern, dass das TVL-Trio letztlich in 7:51,02 Minuten den 18. und vorletzten Platz belegte. Der SSC Hanau-Rodenbach siegte in 7:18,65 Minuten.