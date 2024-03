Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) tätig ist auch Hamid Huschmand Nia, Spezialist für die Gynäkologische Onkologie sowie die Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Ab 2014 war er in Pirmasens als niedergelassener Frauenarzt tätig. 2018 wurde der Mediziner Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern berufen. Seit vergangenem Jahr ist er offiziell „Rentner“, was ihn allerdings nicht davon abhielt, zum 1. Juli als neuer Leiter des Brustzentrums am Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt zu wechseln. Laut Barbara Schwehm hat Huschmand Nia bei den „Frauenärzten Felsenland“ einen größeren Part übernommen, indem er Spezialsprechstunden abhält (Onkologische Sprechstunde, Kolposkopie).

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ betont der Frauenarzt, dass „der Mix, was dieses MVZ angeht, hoch interessant ist. Hier arbeiten ältere, erfahrene, plus junge Leute zusammen. Aber auch die Bausteine innerhalb der Ärztegemeinschaft macht die Praxis sehr stark. Das ist schon eine sehr gute Konzeption. Außerdem hat das MVZ insgesamt noch zwei Jahre eine Weiterbildungsermächtigung. Das heißt, wir dürfen ausbilden. Es ist extrem wichtig, sowohl in den Kliniken als auch in den Praxen, dass man junge Kolleginnen und Kollegen aktiviert. Die meisten jungen Leute lernen nur in der Klinik, aber wenn sie in die Praxis kommen und haben wenig bis keine Erfahrung, klappt es manchmal nicht so gut“.