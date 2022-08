Helgard Krause ist 1970 in Pirmasens geboren. Ihre Eltern hatten das stadtbekannte Fotogeschäft Krause. Nach dem Abitur 1989 am Hugo-Ball-Gymnasium begann sie an der FU Berlin mit dem Studium der Politikwissenschaft, das sie 1994 mit dem Master of Arts an der Universität von Sussex in England abschloss. Beruflich sammelte sie umfangreiche Erfahrungen im Verlagswesen sowohl im Vereinigten Königreich als auch international. Nachdem sie 2005 nach Wales gezogen war, wurde sie Leiterin von Vertrieb und Marketing des Books Council of Wales. Seit 2017 leitet Krause den Council, eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation, die für die Entwicklung des Verlagswesens in Wales und die Förderung des Lesens zuständig ist. 2019 wurde sie von der Zeitschrift „The Bookseller“ als eine der 150 einflussreichsten Personen des britischen Verlagswesens genannt und wurde in die Ausgabe 2022 des Who's Who aufgenommen.