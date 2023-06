Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Helgard Krause stammt aus Pirmasens, berufliche Karriere hat sie jedoch in Großbritannien gemacht – genauer in Wales. Dort wurde sie nun für ihre großen Verdienste um die walisische Literatur geehrt. Wie es zu all dem kam, hat sie Christian Hanelt erzählt.

Sie leben schon seit 1993 in Großbritannien. Welchen Bezug haben Sie noch zu Pirmasens?

Meine Mutter, die jetzt 80 wird, lebt noch in Pirmasens in dem Haus in der Emil-Kömmerling-Straße,