Wenn es in Pirmasens um Finanzen geht, herrscht selten Grund zur Freude. Ein Fax aus Trier hat dieser Tage im Rathaus zwar für einen Funken Hoffnung gesorgt, aber in Freudentränen ist niemand ausgebrochen.

Vergangene Woche informierte die Kommunalaufsicht per Fax und am Montag trudelte das ersehnte Schriftstück dann auch per Post ein: Der Pirmasenser Haushalt für das laufende Jahr ist genehmigt.