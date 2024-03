Das Pirmasenser Restaurant „Die Brasserie“ und das Restaurant-Landhotel „Borst“ in Maßweiler dürfen weiterhin ihren Michelin-Stern tragen. In dem gestern Abend vorgestellten Guide Michelin sind die beiden Restaurants der Region jeweils mit einem Stern bedacht worden. „Brasserie“-Koch Vjekoslav Pavic ist seit 2016 in dem Restaurant-Führer gelistet, Harry Borst war im vergangenen Jahr das erste Mal dabei. Weitere Berichterstattung folgt.