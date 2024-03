Fieber, Husten, Schnupfen: Die Grippesaison dauert noch immer an. Sind es mehr Fälle als sonst? Die Kreisverwaltung gibt Antwort.

Laut Kreisverwaltung lag der Beginn der Grippewelle Ende Dezember des vergangenen Jahres. Nach dem Jahreswechsel 2023/24 seien die Fallzahlen wie zu erwarten weiter gestiegen, berichtet die Kreisverwaltung auf Anfrage. Vor allem nach der Faschingszeit seien deutlich mehr Fälle registriert worden. Zwischen Anfang Februar und jetzt hätten sich die Zahlen verdoppelt.

Zu Beginn des Februars waren es 167 Fälle, von denen 89 im Landkreis Südwestpfalz, 35 in Pirmasens und 43 in Zweibrücken gezählt wurden. Stand jetzt verzeichnet das Gesundheitsamt 338 Fälle, wobei 185 davon auf den Landkreis entfallen, 75 Fälle auf Pirmasens, 78 auf Zweibrücken.

Ähnlich wie vor der Pandemie

Damit sei es eine recht normale Grippesaison, die dem bundesweiten Verlauf entspreche. Bisher habe es keine Meldungen darüber gegeben, dass Wartezimmer auffällig mit Grippepatienten überfüllt gewesen seien, noch habe es besondere Hinweise aus Senioreneinrichtungen gegeben.

Die Gesamtinzidenz, also die Zahl der Menschen, die sich über einen gewissen Zeitraum neu infizieren, liege auf dem Niveau der Zeit vor der Pandemie.

In der vergangenen Saison 2022/23 hatte das Gesundheitsamt 642 Fälle registriert, 395 davon gab es im Landkreis, 139 in Pirmasens und 108 in Zweibrücken.