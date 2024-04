Es sollte ein Vorzeigeprojekt mit vielen arabischen Touristen in Pirmasens werden: das „Happy Forest Quarter“ am Sommerwald. Nach einer Polizeirazzia vor genau einem Jahr hat sich der Traum von einer Sommerresidenz für Hitzegeplagte aus Kuwait zerschlagen und ein Frankfurter Anwalt landete hinter Gittern. Was sich seitdem getan hat.

Nach dem Abitur geht es oft weg zur Ausbildung oder zum Studium. Nur die Wenigsten kommen wieder zurück in die Südwestpfalz. Ganz im Gegensatz zur Pirmasenserin Annette Rudko: Die junge Juristin ist nicht nur zurückgekehrt nach Pirmasens, sondern hat sich hier auch gleich selbstständig gemacht.

In Literatur liegt Abwechslung und Ablenkung vom oft eintönigen Aufenthalt im Krankenhaus. Aus diesem Grund gibt es am Städtischen Krankenhaus in Pirmasens seit 34 Jahren eine Patientenbücherei, die auch mobil auf den Stationen unterwegs ist. Ein Blick in die Bücherregale des Krankenhauses.

Vor vier Jahren übernahm Magnus Zimmermann das Waldhotel Felsentor in Hauenstein. Seitdem hat sich viel getan: Küche und Service wurden umstrukturiert, die Zimmer erhalten nach und nach ein neues Erscheinungsbild und das Restaurant wurde um zwei Bereiche erweitert. Auch für die Zukunft hat der Hotelchef schon Pläne.

Nach einem Wasserschaden und einem Brand können die Turnhalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) Thaleischweiler-Fröschen sowie die Schulturnhalle der IGS Contwig nicht mehr benutzt werden. Wann sie wieder öffnen, ist unklar.

Die Landesregierung in Mainz kritisiert das Management von Tadano Zweibrücken. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Vertreter der Arbeiter empfangen. Diesen bietet sie ihre Hilfe an.

Schätzungsweise rund 700 bis 800 Sportschützen gehen in Zweibrücken und Umgebung ihrem Sport nach. Preissteigerungen bei den Patronen und die Aufbewahrung der Waffen in Tresoren bereiten jedoch Probleme. Zwei Vorsitzende von hiesigen Schützenvereinen berichten.

Der Rechtsstreit um Sonntagsöffnungen im Zweibrücker Fashion Outlet zieht sich hin. Kläger und Beklagte finden keinen gemeinsamen Gutachter. Jetzt muss die IHK in Ludwigshafen ran.